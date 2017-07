Incendio sulla Roma-Fiumicino: auto in fiamme in direzione aeroporto

Auto in fiamme questa mattina sulla Roma-Fiumicino. E' accaduto all'altezza del chilometro 10, in direzione dell'aeroporto. Riuscito ad uscire dall'abitacolo il conducente, la vettura è andata invece distrutta dalle fiamme. Inevitabili le ripercussioni alla normale viabilità, sia in direzione del Comune aeroportule che in direzione della Capitale, causa "code per curiosi". Spento l'incendio il traffico è tornato progressivamente alla normalità. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale.