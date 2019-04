Incendio sul Raccordo Anulare: auto Gpl in fiamme, lunghe code e traffico in tilt

Paura sul Grande Raccordo Anulare per l'incendio di un'auto alimentata a Gpl. Le fiamme sono divampate a bordo di una Fiat 500 che viaggiava in carreggiata esterna. Accortosi dell'incendio l'automobilista ha accostato la vettura in corsia di emergenza ed ha allertato i soccorritori. È accaduto intorno alle 7:30 di martedì 30 aprile.

In particolare l'incendio è divampato mentre l'auto percorreva il tratto di A90 compreso tra lo svincolo Roma-Fiumicino e l'Ostiense. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Illeso l'automobilista, distrutta la vettura.

Rimosso il veicolo in fiamme inevitabili i risentimenti alla normale circolazione, già rallentata visto l'orario di punta di entrata in città. Traffico rallentato e auto in coda si sono registrate dallo svincolo 2 Casal del Marmo all'uscita 28 via del Mare-Ostiense.