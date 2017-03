Automobile in fiamme sul Grande Raccordo Anulare: traffico rallentato

Un'auto in fiamme sul Grande Raccordo Anulare. Questa la causa dei rallentamenti che si sono registrati nel pomeriggio di oggi sulla carreggiata interna dell'A90. L'incendio si è sviluppato per cause ancora in via di accertamento mentre la vettura coinvolta transitava all'altezza dello svincolo 30, allacciamento autostrada Roma-Fiumicino. Rallentamenti vengono segnalati da LuceVerde tra l'uscita 30 e lo svincolo 25 via Laurentina. Sul posto i vigili del fuoco, il personale Anas e la Polizia Stradale.

🔴🚘 #RaccordoAnulare: code per veicolo in fiamme tra #Pontina e Laurentina >> ESTERNA @romatoday — Astral Infomobilità (@astralmobilita) 3 marzo 2017