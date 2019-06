Auto in fiamme sul Raccordo Anulare: traffico in carreggiata esterna

Auto in fiamme sul Grande Raccordo Anulare. L'incendio si è svilupato a bordo di una Lancia Ypsilon che marciava in carreggiata esterna. L'allerta ai soccorritori dopo le 12:00 di mercoledì 26 giugno all'altezza dell'uscita 15 Prenestina-La Rustica.

Come informa Astral Infomobilità, per consentire le operazioni dei soccorritori si sono formate delle code dalla Diramazione Roma sud all’allacciamento con la A24 a causa di un veicolo in fiamme. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e personale Anas.