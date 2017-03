Incendio sul Raccordo Anulare: auto in fiamme sulla Diramazione Roma Nord

Auto in fiamme sul Grande Raccordo Anulare dove si sono registrati rallentamenti al traffico per consentire l'intervento dei soccorritori. La vettura ha preso fuoco nel primo pomeriggio di oggi per cause ancora in via di accertamento mentre viaggiava in carreggiata esterna. La macchina è stata avvolta dalle fiamme dal cofano anteriore all'altezza dell'uscita di Bel Poggio Fidene, sull'Allacciamento della Diramazione Roma Nord, tra lo svincolo 10 Bufalotta - via delle Vigne Nuove e l'uscita 8 per la SS4 via Salaria. Nessuno è rimasto ferito, da accertare le cause che hanno determinato lo scoppio dell'incendio.