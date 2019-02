Incendio sul Raccordo Anulare: auto in fiamme in carreggiata esterna

Auto in fiamme sul Grande Raccordo Anulare. L'incendio è divampato a bordo di una vettura in carreggiata esterna. È accaduto intorno alle 10:00 di domenica 10 febbraio. Allertati i soccorritori, per consentire l'intervento dei vigili del fuoco è stata necessaria la chiusura al traffico del tratto di A90 interessato dall'incendio.

L'interdizione ha determinato dei rallentamenti al traffico tra gli svincoli Ostiense (uscita 28) e Colombo (uscita 27). Spento l'incendio, dopo le operazioni di pulizia del piano viabile svolte dal personale di Anas, la circolazione è tornata progressivamente alla normalità. Sul posto per svolgere accertamenti la Polizia Stradale.