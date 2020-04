Incendio al Quartiere Trieste: automobili in fiamme nella notte, distrutta una Smart

Incendio nella notte al Quartiere Trieste. E’ accaduto in via Chiana dove un’auto ha preso fuoco per cause in via di accertamento danneggiando due vetture in sosta vicine.

L’allerta ai soccorritori poco dopo l’1:00 della notte fra il 2 ed il 3 aprile. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco hanno trovato una Smart avvolta in una palla di fuoco. Domate le fiamme la citycar è andata completamente carbonizzata.

Coinvolte due vetture che si trovavano in sosta vicine, una Ford Ka, danneggiata al cofano anteriore, ed un Range Rover.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da accertare le cause, sul posto gli agenti del Commissariato Salario-Parioli della Polizia di Stato che indagano sull'accaduto.