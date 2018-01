Incubo auto in fiamme: incendi al Quarticciolo, Borghesiana, Acilia e Prati Fiscali

Torna l'incubo delle auto in fiamme a Roma. Nove le auto distrutte in diverse zone dalle Capitale con i Vigili del Fuoco che hanno effettuato interventi dall'una alle 6 del mattino di oggi 23 gennaio 2018. Diverse le zone. La notte di fuoco è iniziata a piazza del Quarticciolo tra viale Palmiro Togliatti e via Prenestina.

Quindi tre incendi alla Borghesiana in via Giarre, via Bonpensiere e via Camastra. Ale 3 fiamme ad Acilia, in via Alfiarello. Infine l'ultimo incendio, in ordine di tempo in via dei Prati Fiscali. Sui luoghi dei roghi anche gli agenti di Polizia che indagano sulla vicenda.