Incendio a Porta di Roma: in fiamme auto con impianto a gas

Paura a Porta di Roma dove un'auto con impianto a gas ha preso fuoco. L'incendio è divampato poco dopo le 9:00 di mercoledì 19 febbraio dopo che il conducente della vettura ha posteggiato l'auto per andare in un negozio di via Carlo Ludovico Bragaglia.

Lasciata l'auto, una Ford Fiesta, all'altezza dell'intersezione con via Franco Fabrizi la stessa ha preso fuoco per cause in via di accertamento allarmando le persone presenti in quel momento davanti ai numerosi negozi che si trovano sulla strada del quartiere residenziale del III Municipio Montesacro.

Con l'incendio divampato dalla parte anteriore dell'auto, le fiamme hanno poi danneggiato una Opel Corsa ed una Fiat 500 che si trovavano vicino la Fiesta interessata dal rogo. Spente le fiamme nessuno è rimasto ferito.

Sul posto per accertare l'accaduto sono intervenuti gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale.