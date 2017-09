Auto in fiamme sulla via Pontina: rallentamenti a Castel Romano

Ancora un'auto in fiamme. E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi 29 settembre sulla via Pontina, in direzione Latina. A prendere fuoco una Lancia Y nel tratto di SR148 compreso tra Castel Romano e Monte d'Oro. Illeso il conducente dell'utilitaria, riuscito ad uscire dall'abitacolo prima che fosse troppo tardi. Sul posto il personale Astral ed i vigili del fuoco. Inevitabili le code con rallentamenti da Castel Romano in progressivo aumento.