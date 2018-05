Incendio sulla via Pontina: auto in fiamme in direzione Roma

Alba di fuoco sulla via Pontina dove un'auto ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento. Le fiamme sono divampate a bordo di una vettura che viaggiava in direzione della Capitale intorno alle 5:30 di oggi 28 maggio. Allertati i soccorritori all'altezza del chilometro 17+900 sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma. Con l'autista fuori dalla macchina i pompieri hanno provveduto a spegnere l'incendio.

Incendio auto via Pontina

Per consentire le operazioni di spegnimento dell'auto sono state attuate delle deviazioni sul posto all'altezza dell'uscita Castel di Decima della SR148. Lievi i risentimenti al traffico, visto l'orario mattutino, con rallentamenti in direzione Roma.