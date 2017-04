Pontina: auto in fiamme, traffico rallentato verso Roma

Auto in fiamme sulla Pontina oggi 26 aprile. E' successo all'altezza di via Laurentina, al km 37 di via Pontina in direzione Roma. Intorno alle 9:30 una Fiat Ulysse è andata a fuoco per cause ancora da appurare. Una volta domato l'incendio, l'auto è stata caricata su un carro attrezzi e portata in un deposito. Rallentamenti e code verso la Capitale.