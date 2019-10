Incendio sulla Pontina: auto in fiamme a Spinaceto

Incendio sulla via Pontina dove un'auto ha preso fuoco. La vettura è stata avvolta dalle fiamme mentre viaggiava in direzione sud, nel tratto di SP148 compreso fra le uscite Spinaceto e Tor de' Cenci. Inevitabili i disagi al traffico dovuti sia all'intervento dei vigili del fuoco che alla chiusura temporanea della complanare verso Pomezia.

