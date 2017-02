Automobile in fiamme in piazzale degli Eroi

Una densa e nera colonna di fumo visibile da chilometri di distanza. Paura questa mattina per un automobilista che si è visto la vettura prendere fuoco per cause ancora in via di accertamento. Siamo in piazzale degli Eroi, zona Trionfale-Cipro. Ad essere divorata dalle fiamme una Volvo station wagon. Notato il fumo fuoriuscire dalla parte anteriore dell'automobile, il conducente è riuscito ad uscire dall'abitacolo prima che le fiamme avvolgessero l'auto, che si trovata all'altezza dell'intersezione fra via Andrea Doria e la circonvallazione Trionfale. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

