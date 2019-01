Incendio in piazza di Spagna: auto in fiamme in Centro Storico

Auto in fiamme in pieno Centro Storico a Roma. L'incendio è divampato da una vettura in sosta fra via di San Sebastianello e piazza di Spagna. Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma e gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale.

In particolare l'incendio è divampato intorno alle 21:25 di lunedì 28 gennaio da una Volkswagen Polo in sosta sulla piazza. Intervenuti i soccorritori le fiamme sono state domate nel volgere di breve. Accertamenti in corso sulle cause scatenanti del rogo, fra le ipotesi quella del corto circuito, ma non si esclude il gesto doloso.