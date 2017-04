Incendio ad Ostia: auto in fiamme in un garage

Ostia come il quartiere Salario. Nella notte bruciano auto. E' successo intorno alle 22:40 di ieri 25 aprile, in un garage condominiale in viale Vasco de Gama 140. Un incendio, scoppiato per cause ancora da accertare, ha distrutto un'auto, una Golf, e danneggiato altre tre vetture.

Sul posto, allertati dai condomini, i Vigili del Fuoco che hanno spento il rogo e gli agenti della Polizia del Commissariato del Lido che, dopo i rilievi del caso, stanno indagando per determinare le esatte cause che hanno scatenato l'incendio. Nessuna pista è al momento esclusa.