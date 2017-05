Ostia: auto in fiamme, residente spegne incendio col tubo del giardino

Incendio nella notte ad Ostia. Intorno all'una, una Citroen C3 è andata a fuoco all'altezza di un parcheggio in via del Sommergibile per cause ancora da chiarire.

Prima che il rogo divampasse su altre vetture in sosta un residente di zona, che abita in quella strada, con il tubo di irrigazione del suo giardino ha fatto sì che l'auto in fiamme non danneggiasse gravemente anche le altre.

Sul posto, allertati, sono quindi giunti i vigili del fuoco di Ostia che hanno spento subito l'incendio e i Carabinieri, per determinare le esatte cause del rogo.