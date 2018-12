Ostia: incendio nella notte, bruciano 5 auto. Ipotesi dolosa

Forse un piromane o magari un avvertimento. La pista dolosa non è affatto scartata dai Carabinieri di Fiumicino che indagano su un incendio di auto ad Ostia avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 dicembre in via Desiderato Pietri, a pochi passi dal parco di via Pietro Rosa.

L'allarme è scattato dopo la mezzanotte. Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno estinto l'incendio, e i militari dell'Arma che si occupano delle indagini. Di certo c'è che il rogo è partito da una Smart il cui proprietario è un uomo già noto alle forze dell'ordine. Da lì, le fiamme hanno poi distrutto completamente una Fiat 500 e danneggiato tra auto una Ford Fiesta, Alfa Romeo Giulietta e Ford C Max.

Nessuno è rimasto ferito. I proprietari delle auto coinvolte si sono tutti recati sul posto e sono stati ascoltati dai militari. Al momento non sono stati trovati inneschi visibili, nessuno ha dichiarato di aver ricevuto minacce e solamente la relazione tecnica dei Vigili del Fuoco potrà chiarire le cause dell'incendio. I Carabinieri, tuttavia, indagano senza trascurare l'ipotesi dolosa.