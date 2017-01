Capodanno di fuoco a Marconi: incendio distrugge quattro auto ed uno scooter

1 / 3

Capodanno di fuoco a Marconi dove la notte di San Silvestro un incendio ha distrutto cinque mezzi in sosta. L'allerta al 115 intorno all'1:40 dell'1 gennaio in piazzale Enrico Fermi, angolo viale Guglielmo Marconi. Intervenuti sul posto i pompieri hanno trovato quattro automobili ed uno scooter parcheggiati in strada in fiamme. Spente l'incendio nessuno è rimasto ferito. Sul posto gli agenti di polizia del commissariato San Paolo che indagano sull'accaduto, ancora da accertare le cause scatenanti, tra le ipotesi quella di un petardo od un "botto" di Capodanno.

QUADRANTE ABBANDONATO - L'incendio delle vetture ha trovato il commento del vice presidente del Municipio Arvalia Marco Palma: "Il nuovo anno si apre per i residenti di via Fermi al quartiere Marconi con un pessimo presagio. Questo quadrante - aggiunge il consigliere dell'XI Municipio - è stato abbandonato ed utilizzato dalle amministrazioni per sfruttarne le potenzialità edificatorie non per il rilancio e l'importanza strategica. Senza recuperare aree, economia e vivibilità".

