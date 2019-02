Appio Tuscolano: tre auto incendiate nella notte, trovata diavolina sotto una vettura

Notte di fuoco all'Appio Tuscolano dove sono state date alle fiamme tre auto. Due gli incendi, uno in via Assisi e l'altro in via del Mandrione. Sul posto in entrambi gli episodi sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia.

La prima chiamata ai soccorritori intorno all'1:30 da via Assisi. Intervenuti sul posto i pompieri hanno estinto le fiamme dall'auto incendiata. Svolti i primi accertamenti sotto la vettura è stata rivenuta una busta con all'interno delle diavoline accendifuoco. Accertata la natura dolosa del rogo, sul posto, oltre ai poliziotti del commissariato San Giovanni che indagano sull'accaduto, hanno svolto accertamenti gli investigatori della polizia scientifica.

Poco dopo, intorno alle 3:40 sempre della notte fra il 13 ed il 14 febbraio, i pompieri sono intervenuti per un secondo incendio di auto nella vicina via del Mandrione. Due le macchine distrutte dalle fiamme, in questo caso non sono state trovate evidenti tracce di acceleranti. Anche in questo caso i poliziotti che indagano sull'accaduto non escludono l'incendio doloso.