Infernetto: auto in fiamme nella notte, residenti si affidano al controllo del vicinato

Continua l'allarme per le auto in fiamme nel X Municipio. Poco dopo la mezzanotte in via Pinzolo, traversa di via di Castel Porziano, sono state incendiate una Mercedes Classe B, una Panda e una Fiat 500. Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme e gli agenti del Commissariato del Lido per le indagini del caso.

A vigilare sulla questione il Controllo del Vicinato Infernetto: "Questi eventi sottolineano l'importanza della partecipazione a questo progetto perché più le maglie sono strette, più si rende difficile la vita ai malintenzionati che sanno di essere osservati e che siamo in contatto con le Forze dell'Ordine. Sicuramente una volta appiccato il fuoco c'è poco da fare perché i danni si verificano rapidamente, ma la prevenzione da attuare con un tessuto sociale coeso e vigile è di grande aiuto. Il controllo del Vicinato Infernetto organizzerà tra pochi giorni un nuovo incontro per sollecitare maggiore adesione e per dare suggerimenti senza creare panico e inutili allarmismi. Per informazioni è possibile contattarci via email: acdvromaovest@gmail.com".

L'attento gruppo di residenti, nella notte, aveva ricevuto a,tre due comunicazioni di allerta. Una dopo le 4:30 di un avvenuto furto di un'Audi nera poi per un furto di una Tiguan avvenuto in via Orefice. In via Bariano Dragona, invece, circa gli aderenti al Controllo del Vicinato hanno sventato un tentativo di effrazione.

Questo degli incendi, però, è l'ennesimo di una lunga serie di espisodi, quasi tutti dolosi. Come quello avvenuto la notte prima in via delle Beleari dove sono stati bruciati due scooter.