Auto in fiamme sul Raccordo Anulare: code e traffico congestionato

Auto in fiamme e traffico congestionato sul Grande Raccordo Anulare. I disagi in conseguenza delle fiamme divampate da una vettura che viaggiava sulla carreggiata interna (chilometro 57+300) dell'A90. E' accaduto intorno alle 13:15 di oggi 11 maggio. Andata a fuoco poco prima dell'uscita 28 del Gra, sul posto per spegnere l'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia stradale ed il personale Anas.

Incendio auto Raccordo Anulare 11 maggio 2018

Per consentire le operazioni di soccorso si sono registrati dei forti rallentamenti alla normale circolazione stradale. Auto in coda e traffico rallentato fra lo svincolo 25 via Laurentina e l'uscita 28 via del Mare - Ostiense.