Notte di fuoco all'Eur: piromane incendia sei auto in un'ora, trovato ed arrestato

Notte di fuoco all'Eur dove nel giro di un'ora un piromane ha dato fuoco a sei auto tra via delle Ande, viale America e via del Caucaso, ma è stato scoperto e arrestato dai Carabinieri della Compagnia Roma Eur. In manette un cittadino romeno, di 36 anni, senza fissa dimora e con precedenti.

Auto incendiate all'Eur

I Carabinieri sono intervenuti in via delle Ande dove avevano preso fuoco una Toyota Yaris e una Mercedes, poi in via Cristoforo Colombo angolo viale America dove è andata in fiamme una Ford Fiesta. Acquisite alcune informazioni dai passanti, con il supporto di pattuglie del Nucleo Radiomobile di Roma e della Stazione Roma Cecchignola i Carabinieri hanno stretto il cerchio intorno al piromane.

Incendio auto in via del Caucaso

Poco dopo in via del Caucaso dove stavano già bruciando una Fiat Bravo e una Mazda, i Carabinieri hanno sorpreso l’uomo mentre dava fuoco ad un’auto marca Isuzu dopo aver infranto il vetro del finestrino posteriore, nella stessa via.

Piromane auto all'Eur in manette

Dopo una breve fuga a piedi, il malvivente è stato bloccato dai Carabinieri, trovato in possesso di due martelletti utilizzati per mandare in frantumi i finestrini delle auto, un accendino e con gli indumenti riportanti evidenti tracce di bruciatura. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.