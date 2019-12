Piromane al Tuscolano: incendiate sei auto ed una moto

Notte di fuoco al Tuscolano dove sono state incendiate sei auto ed una moto. Il primo incendio che ha rischiarato la notte del quadrante sud est della città in via Flavio Stilicone, al Don Bosco. Qui intorno alle 3:40 sono intervenuti i vigili del fuoco per la segnalazione di "una moto in fiamme".

Arrivati sul posto i pompieri hanno quindi spento l'incendio che ha riguardato anche tre vetture in sosta. Allertata la polizia al Tuscolano sono intervenute le volanti e gli agenti del commissariato Romanina che poco dopo hanno ricevuto una seconda chiamata per incendio auto, questa volta nella vicina via dei Salesiani.

Anche qui scena simile, con due auto in fiamme a cui si è aggiunto un cassonetto dei rifiuti carbonizzato. Alle 4:28, poco meno di un'ora dalla prima chiamata, un terzo rogo, questa volta in via Giuseppe Chiovenda nella vicina Cinecittà Est. A prendere fuoco una vettura, parzialmente danneggiata dalle fiamme.

Sul caso indagano gli agenti del commissarito Romanina di polizia, che pur non avendo riscontrato nell'immediato degli interventi tracce di acceleranti o innesti, indagano sulla matrice dolosa del piromane, non escludendo nessuna ipotesi investigativa.