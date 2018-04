Incendio sulla Colombo: auto in fiamme, si alza una nube nera

Auto in fiamme e traffico sulla via Cristoforo Colombo. E' successo, per motivi ancora da appurare, intorno alle 15 all'altezza di via di Acilia e via Pindaro. Un'auto ha preso fuoco generando una grande nube nera visibile ad Ostia, Infernetto e Casal Palocco. Illeso il conducente. Sul posto la Polizia Locale ed i Vigili del Fuoco allertati dagli altri conducenti. Traffico in tilt verso Roma nella corsia centrale.