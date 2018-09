Civitavecchia: doppio incendio nella notte, auto distrutte dalle fiamme

Doppio incendio nella notte a Civitavecchia. Mentre a Santa Marinella bruciava un terreno incolto (qui la notizia), dopo l'una e trenta i Vigili del Fuoco sono stati impegnati anche in via Campania per incendio auto e e successivamente in via Tuscia per un altro incendio auto.

In entrambe i casi i pompieri hanno estinto le fiamme ed impedito alle stesse di propagarsi alle auto parcheggiate nelle vicinanze. In via Campania presenti anche Polizia e Carabinieri. In via Tuscia presenti i militari dell'Arma. Al momento nessuna pista è esclusa.