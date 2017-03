Auto in fiamme causa incendio di sterpaglie, distrutta la vettura

Incendo nel pomeriggio di sabato scorso a Civitavecchia dove i vigili del fuoco del Comune portuale sono intervenuti intorno alle 17:30 in seguito alla segnalazione di un'automobile in fiamme in località Zampa d'Agnello (zona Campo dell'Oro). L'autovettura, una Ford Ka completamente avvolta dalle fiamme, si trovava sulla strada sterrata (alla fine di via Enrico Zuddas) che porta in fondo al fosso.

STERPAGLIE IN FIAMME - I pompieri di Civitavecchia hanno estinto le fiamme che avevano interessato anche cento metri circa di sterpaglie e messo in sicurezza l'area. Le cause in corso d'accertamento a cura della Polizia di Stato presente sul posto.