Incendio a Capodanno: auto in fiamme in via Perugini

Auto in fiamme alle 5:00 dell'1 gennaio a Bracciano dove i vigili del fuoco del Comune lacustre sono intervenuti in via Perugini.

Qui, il conducente di un'auto, durante la guida ha notato fuoriuscita di fumo dal vano motore, per cui ha immediatamente fermato il veicolo ed allertato i Vigili del Fuoco. Giunti sul posto i pompieri hanno estinto le fiamme velocemente e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche i carabinieri di Bracciano per i rilievi del caso. Nessun è rimasto ferito.

Alle 11:00 dell'1 gennaio sono invece stati i vigili del fuoco di Civitavecchai ad intervenire in via Zara per un incendio in una lavaderia (Wash & Dry).

Il tempestivo intervento dei pompieri non ha consentito al focolaio, localizzato su un tavolo con dei panni sopra, di propagarsi al resto del locale e dell’edificio. Macchinari intatti; pochi danni. Cause in corso d’accertamento. Sul posto i Carabinieri di Civitavecchia.