Auto in fiamme sulla via Aurelia: paura per una famiglia con 3 bambini

Dei veri e propri momenti di apprensione dove, a parte la paura, non si sono registrati feriti. A viverli una famiglia sorpresa da un incendio mentre la loro vettura viaggiava sulla via Aurelia, nel territorio del comune di Fiumicino. L'intervento dei vigili del fuoco di Cerveteri intorno alle 20:30 di lunedì 1 maggio all'altezza del chilometro 23.600 della SS1 Aurelia.

AUTO IN FIAMME - In particolare l'incendio ha riguardato una autovettura Peugeot 206 con a bordo una famiglia composta da 5 persone (padre madre e 3 figli) che viaggiava in direzione Roma. I pompieri, prontamente intervenuti, hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l'area. Non vi sono stati feriti. All'arrivo sul posto dei Vigili del fuoco le persone erano già scese dall'auto. Restano da accertare le cause scatenanti del rogo.