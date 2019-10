Incendio in un parcheggio, fiamme distruggono un'auto

Incendio nella zona di Anguillara Sabazia, dove in un parcheggio di un residence, un'auto è andata a fuoco in via Enrico Mattei. I vigili del fuoco in breve tempo hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l'area. Presenti anche i carabinieri.

Successivamente i pompieri di Anguillara sono stati inviati in via Trevigianes, per l’incendio di un canneto sviluppatosi nelle immediate vicinanze di un ristorante. Le fiamme si erano propagate anche alla parte esterna di una costruzione in legno, presente nelle vicinanze.

Il tempestivo intervento ha evitato che l'incendio si propagasse al resto della struttura, al ristorante e alla zona circostante al canneto. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso. L’opera di spegnimento e messa in sicurezza dell’intera area si è protratta per circa due ore.