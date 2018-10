Incendio sul tratto urbano dell'A24: auto in fiamme

Una Smart ferma in strada avvolta in una palla di fuoco. L'incendio auto è divampato intorno alle 11:00 di venerdì mattina sul tratto urbano dell'A24 Roma-L'Aquila-Teramo. All'altezza del Grande Raccordo Anulare (chilometro 0+600) la vettura che viaggiava in direzione Tangenziale Est è stata avvolta nel volgere di pochi minuti dalle fiamme con il conducente della citycar uscito dall'abitacolo in tempo.

Incendio auto sull'A24

Inevitabili le ripercussioni al traffico, con la circolazione rallentata all'altezza dell'area di servizio La Rustica, fra il Raccordo Anulare e l'uscita Tor Cervara.