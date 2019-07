Incendio auto sull'A24: vettura in fiamme in entrata nella Capitale

Auto in fiamme sul Tronchetto Urbano dell'A24. L'incendio è divampato a bordo di una vettura che viaggiava in direzione Roma Centro intorno alle 8:20 di lunedì 1° luglio.

In particolare il conducente della vettura si è accorto della fiamme mentre stava viaggiando all'altezza dell'uscita Tor Cervara. Resosi conto dell'incendio è uscito dalla vettura prima che la stessa venisse avvolta da una palla di fuoco. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso.

Inevitabili le ripercussioni al traffico, con l'incendio divampato in un orario di punta di accesso in città. Spento l'incendio e messo in sicurezza il tratto di A24 dove sono divampate le fiamme, il traffico è tornato progressivamente alla normalità.