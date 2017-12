Incendio in autostrada: auto in fiamme sull'A1

Auto in fiamme sull'A1 nel tratto dell’autostrada a sud di Roma tra Valmontone e Colleferro in direzione Napoli. Una vettura, una Fiat station wagon, verso le 19: 30 di ieri mercoledì 13 dicembre ha preso fuoco a pochissimi metri di distanza dalla rampa dello svincolo per il casello di Colleferro. L’uomo che era alla guida ha fatto in tempo a fermarsi ed a uscire dall’abitacolo per mettersi in salvo.

Incendio auto in A1

Nel frattempo ha chiamato i soccorsi e sul posto subito dopo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio ed un carro attrezzi che ha caricato l’auto con il fumo che ancora usciva dal motore. (da FrosinoneToday)