Giardinetti, incendio all'asilo nido Bim Bum Baby

Fumo e fiamme oggi 11 gennaio a Roma. Un incendio ha colpito l'asilo nido Bim Bum Baby in via Alenda 60 in zona Giardinetti. L'allarme è scattato dopo le 18 e sul posto sono accorse due squadre dei Vigili del Fuoco con ausilio di una autobotte. Ancora da chiarire le esatte cause che hanno generato l'incendio. Nessuna pista è esclusa. Al momento non risultano feriti o intossicati.