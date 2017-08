Incendio ad Artena: vasto fronte di fuoco a Casal di Mondo, mezzi aerei sul posto

Incendio il giorno di Ferragosto ad Artena, Comune della provincia romana, dove un vasto fronte di fuoco è divampato nel pomeriggio di martedì 15 agosto. A prendere a fuoco delle sterpaglie, in località contrada Casal di Mondo. Il focolaio ha preso forza rapidamente favorito dal vento richiedendo l'intervento di tre squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio del'elicottero Drago 55.

Incendi a Ferragosto

Gli incendi non conoscono pause nemmeno il giorno di Ferragosto. Sono almeno ottanta gli interventi effettuati dai vigili del fuoco dalle 8:00 di questa mattina. Ieri 14 agosto altra giornata di fuoco. Dalle 8:00 alle 20:00 sono stati circa 140 gli interventi dei soccorritori, di cui il 40 per cento per incendi sterpaglie e macchia mediterranea. Tra i più importanti quello di Trevignano Romano (via Fonte Termine), dove è stato necessario l'intervento dei mezzi aerei.