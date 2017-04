Autocisterna in fiamme, trasportava 14mila litri di gasolio. Carabiniere lievemente intossicato

Brutto incendio oggi 24 aprile nel comune di Ariccia. Una auto cisterna, che trasportava 14mila litri di gasolio, è esplosa a seguito di un violento incendio in via Ginestreto 30, a ridosso della stazione ferroviaria di Cecchina, in direzione Nettunense.

Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri della locale stazione e i volontari della Protezione Civile. Secondo i primi riscontro l'autista, che è riuscito a mettersi in salvo, avrebbe visto del fumo uscire dal camion. Una volta sceso dal mezzo, poi, è scoppiato l'inferno di fuoco con le fiamme che in pochi minuti hanno divorato la cisterna ferma, in una via stretta, tra due palazzi.

I pompieri hanno provveduto a spegnere l'incendio evitando il propagarsi delle fiamme verso alcune abitazioni. Distrutte dalle fiamme anche due auto parcheggiate. Danneggiata una condotta del gas chiusa dai tecnici specializzati prima che i danni potessere essere peggiori.

Per permettere le operazioni di soccorso le case vicine sono state sgomberate. Nessuno è rimasto ferito ma un carabiniere della stazione di Ariccia è rimasto lievemente intossicato e portato in ospedale. Al termine delle operazioni di spegnimento dell'incendio le persone sono potute rientrare nelle loro case.