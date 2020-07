Ardeatina: incendio in un'azienda agricola, capannone in fiamme

Paura in un'azienda agricola sull'Ardeatina dove nel pomeriggio di martedì è divampato un vasto incendio. La chiamata ai vigili del fuoco intorno alle 14:30 per un rogo scoppiato un un capannone di circa 500 metri quadrati di superficie per cause in via di accertamento.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Marino (15A) con l'ausilio di due autobotti (B11 e AB 32). Nessuna personaè rimasta coinvolta dall'incendio. I pompieri hanno quindi provveduto a mettere in salvo gli animali presenti nel capannone. Sul posto per accertare l'accaduto i Carabinieri di Pomezia.