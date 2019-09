Incendio ad Ardea, brucia capannone a Tor San Lorenzo: fumo nero tra le palazzine

Un incendio è scoppiato a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea. Le fiamme sono scoppiate in un campo intorno alle 16:15 coinvolgendo e distruggendo un capannone di 500 metri quadrati adibito a stoccaggio di abbigliamento e accessori, in via Ardeatina Km 37, all'altezza di via delle Salzare.

Sul posto, in via Ardeatina Km 37, i carabinieri di Tor San Lorenzo, diverse squadre di vigili del fuoco (con supporto di autobotti e autoscala) e i volontari della Protezione Civile. Il fumo nero generando dal rogo ha invaso il quartiere, coprendo le palazzine. Ancora da determinare le cause dell'incendio. Al momento non risultano feriti.