Incendio ad Aranova: pompieri spengono fiamme e trovano corpo carbonizzato

Tragedia ad Aranova, nel Comune di Fiumicino, dove un uomo è morto in seguito ad un incendio. È accaduto nel pomeriggio di domenica. La vittima si chiamava Mario Chiarini ed aveva 86 anni. A trovare il corpo carbonizzato dell'anziano i vigili del fuoco dopo aver estinto le fiamme.

In particolare è stata la figlia ad allertare i soccorritori intorno alle 18:45 del 24 febbraio. Intervenuti un villetta a due piani in via Austis i vigili del fuoco hanno trovato l'immobile in fiamme. Spento il rogo hanno poi scoperto il corpo carbonizzato dell'86enne nel letto della sua camera da notte.

Accertato il decesso di Mario Chiarini, sul posto per svolgere accertamenti sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di Fiumicino ed i carabinieri della Stazione Torrimpietra. Fra le ipotesi le cause accidentali, forse una sigaretta. Dichiarata inagibile la villetta a due piani dove è scoppiato l'incendio. La salma dell'86enne è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.