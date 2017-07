Incendio a Portuense, appartamento in fiamme: uomo salvato dalla polizia

E' stato trovato a terra privo di sensi mentre il suo appartamento veniva distrutto dalle fiamme. E' accaduto in via del Forte Portuense, intorno alle 3 del mattino. Gli agenti della Polizia di Stato del reparto volanti sono intervenuti in seguito ad una segnalazione: un incendio si è espanso in un'abitazione al primo piano terra e all'interno potrbbe esserci l'inquilino.

Di fronte a questa eventualità i poliziotti hanno così deciso di irrompere nell'alloggio. Sono entrati nel giardino scavalcando la recinzione, hanno divelto la grata di ferro di una finestra e sono riusciti ad accedere all'abitazione. L'appartamento in fiamme era pieno di fumo denso, la temperatura elevata.

L'uomo è stato ritrovato nel salone, a terra e privo di sensi. E' stato trasportato in braccio fuori dall'appartamento, anche con l'aiuto degli agenti del commissariato San Paolo, nel frattempo giunti sul posto. Accompagnato immediatamente all'ospedale Sant'Eugenio, gli sono state riscontrate ustioni di 2° e 3° grado sul 25% del corpo. Ma non è in pericolo di vita.

Anche i due agenti del reparto volanti sono stati sottoposti ad accertamenti medici: ad entrambi è stata diagnosticata un’intossicazione da fumo. Dovranno stare a riposo qualche giorno.