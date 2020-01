Incendio a Cinecittà est, fiamme in un appartamento: stabile inagibile

Incendio un appartamento in viale Bruno Pelizzi, 161, a Roma nel quartiere Cinecittà. Intorno alle 9 circa, infatti, le fiamme sono scoppiate in una casa al piano terra.

Sul posto i vigili del fuoco: oltre alla squadra di competenza erano presenti anche l'autoscala, l'autobotte e il carro degli autoprotettori.

Nessuna persona è rimasta coinvolta così come non si registrano danni strutturali alle abitazione circostanti. Inagibile, invece, l'appartamento in cui è scoppiato l'incendio le cui cause sono da determinare.