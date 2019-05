Anzio, incendio in un box auto: fiamme invadono un appartamento. Residenti evacuati

Una famiglia evacuata, un appartamento inagibile, e tanta paura nel cuore della notte. Ad Anzio, intorno alle 2 e 20, un incendio ha svegliato di soprassalto un'intera palazzina di viale Adriano. Una colonna di fumo e fiamme partita da un box auto ha reso inagibile la casa al primo piano e, passando dalla griglia di areazione a livello strada, ha investito parte della facciata dell'immobile.

Sul posto una volante del vicino commissariato di Polizia, allertato da agenti che stavano pattugliando a piedi la zona. E mezzi dei vigili del fuoco che in poco più di un'ora sono riusciti a spegnere le fiamme. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, il rogo sarebbe partito da un corto circuito interno a una Ford Fiesta parcheggiata nel garage.

Non si registrano altri danni alle vetture in sosta. Mentre uno degli appartamenti contigui ai box, è stato dichiarato inagibile per la presenza di monossido di carbonio. Qui le fiamme hanno distrutto una finestra e invaso l'abitazione. I residenti sono stati fatti evacuare e hanno potuto utilizzare un appartamento di alcuni parenti.

Due agenti sono stati portati in ospedale per una lieve intossicazione. Mentre tra i residenti nessuno ha necessitato di soccorsi medici.