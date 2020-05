Incendio ad Anagnina, bruciano baracche nell'ex biblioteca: i locali dovevano essere sgomberati

Una alta colonna di fumo nero nei pressi della stazione metro Anagnina. Camionette dei vigili del fuoco, supportate dai volontari della protezione civile, impegnate dalle 7 del mattino ed il rumore ininterrotto delle sirene.

Polizia di Stato, carabinieri e polizia locale di Roma Capitale, invece, sul posto per gestire il traffico tra via Tuscolana 1111 e via Otello Stefanini, ai lati delle strada dove le lingue di fuoco hanno distrutto baracche, rifiuti, plastica e altri materiali di risulta.

A bruciare, secondo quanto ha appreso la redazione di RomaToday, un accampamento di fortuna nei pressi dell'ex biblioteca Raffaello e vicino ad un parcheggio deposito Atac, non interessato dalle fiamme. Nessuno è rimasto ferito ed intossicato ma il lavoro per addomesticare le fiamme è stato arduo fin dai primi minuti.

Gli ex locali della biblioteca Raffaello, secondo quanto si apprende, sarebbero dovuti essere sgomberati dal Comune di Roma: oggi, però, l'incendio. Non è escluso che sia stato appiccato proprio da chi risiedeva abusivamente all'intero. Così come, al momento, non viene eliminata nemmeno l'ipotesi di un incendio accidentale.

Di certo c'è che, durante le manovre di spegnimento, sono state rinvenute diverse bombole di gas e messe in sicurezza. La struttura, fatiscente, ha subito diversi danni che saranno da quantificare nelle prossime ore.