Incendio nel parcheggio della Croce Rossa: distrutte due ambulanze

Brutto incendio ieri 14 aprile, presso il parcheggio della Croce Rossa nel comune di Manziana, dove i Vigili del fuoco di Bracciano e Cerveteri sono intervenuti per un rogo che ha distrutto un autocarro.

Le fiamme, violente, si sono propagate anche a due ambulanze parcheggiate nelle immediate vicinanze. I pompieri hanno quindi estinto l'incendio, messo in sicurezza l'area e impedito al fuoco di propagarsi ad una terza ambulanza e ad altre strutture. In ausilio anche un'autobotte proveniente dal distaccamento dei Vigili del Fuoco di Prati. Ancora da chiarire le esatte dinamiche che hanno causato l'incendio.