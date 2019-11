Incendio all'Alessandrino, salvate 4 persone: anziana si rifugia sul balcone

Incendio nella mattinata del 27 novembre all'Alessandrino. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 11 al civico 64 in via delle Spighe. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno salvato 4 persone con l'autoscala.

Tra loro anche una donna di 88 anni che si era rifugiata sul balcone della sua abitazione al primo piano. L'appartamento coinvolto dall'incendio è stato fatto evacuare.

Al vaglio le cause dell'incendio, anche se a quanto sembra tutto potrebbe essere partito in maniera accidentale da cumuli di oggetti accatastati all'interno dell'abitazione. Al momento non risultano feriti. Una persona è rimasta leggermente intossicata e assistita dal 118 sul posto.