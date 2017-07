Paura in Centro: incendio in un albergo, evacuati gli ospiti della struttura ricettiva

Paura in un albergo del Centro Storico di Roma evacuato in seguito ad un incendio. L'allerta ai soccorritori poco prima delle 12:00 di oggi 24 luglio da una struttura ricettiva di via del Babuino, nella zona del Tridente. A prendere fuoco, causa corto circuito, il quadro elettrico dell'hotel con il fumo che ha poi invaso la struttura. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia che hanno provveduto ad allontanare ospiti e personale dell'albergo.

Intossicati tre agenti

Domato l'incendio dai vigili del fuoco, nel corso dello stesso tre agenti di polizia del reparto volanti e del commissariato Prati sono dovuti ricorrere alle cure del personale medico per delle lievi intossicazioni. Effettute le verifiche, gli ospiti dell'albergo sono potuti rientrare nella struttura ricettiva, dichiarata agibile dai soccorritori.

Quadro elettrico in fiamme a Prati

L'incendio di via del Babuino di stamattina ha seguito di poche ore un altro intervento simile. Erano infatti da poco passate le 11:00 quando vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti per un quadro elettrico andato in fiamme nella guardiola del portiere di un edificio di via Ennio Quirino Visconti. Anche in questo caso si era resa necessaria l'evacuazione delle persone presenti nell'immobile, che oltre ad abitazioni private ospita anche degli uffici.