Incendio ad Acilia: brucia ex vivaio, fumo nero visibile da Ostia a Centro Giano

Incendio e fumo nero oggi 27 luglio ad Acilia. Le fiamme sono scoppiate dove ora sorge un deposito di pneumatici e prima c'era un ex vivavio in via Domenico Morelli tra il centro sportivo Le Cupole e via di Macchia Saponara. Nei pressimi di quell'area anche una baraccopoli abusiva con materiali di risulta particolarmente infiammabili.

Sul posto i Vigili del Fuoco con tre squadre e la Protezione Civile con il gruppo The Angels. Alta la colonna di fumo nero visibile tra Ostia, Centro Giano, Infernetto e Dragona. Ancora da determinare le cause del rogo. Ai residenti di zona è stato consigliato di chiuedere le finestre. Sul luogo anche la Polizia Locale con il X Gruppo Mare, i Carabinieri e la Polizia.

Al momento nessuna ipotesi è esclusa dagli inquirenti. Le fiamme sono state domate intorno alle 15:15. Acilia già è stata teatro di incendi in passato. A giugno è andato in fiamme un'area commerciale in via Padre Antonio Cocchi, poi ancora tra via di Dragone e via Alzano Lombardo.