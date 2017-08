Acilia: bruciano sterpaglie vicino il canile Villa Andreina, salvi gli animali

Violento incendio oggi 20 agosto ad Acilia. A bruciare un cumulo di sterpaglie nei pressi della clinica veterinaria Villa Andreina, in via di Saponara. A cause del forte vento le fiamme hanno preso vigore, intorno alle 13, minacciando la struttura che ospita numerosi cani.

L'incendio di sterpaglie ad Acilia

A dare l'allarme alcuni residenti di zona. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Ostia con i volontari della Protezione civile del gruppo The Angels, una pattuglia della Polizia locale del gruppo Roma X Mare e la Polizia di Stato. L'incendio, dopo due ore, è stato domato con i vigili del fuoco impegnati poi a spegnere gli ultimi focolai e quindi bonificare l'area.

Salvati i cani ospitati a Villa Andreina

Paura per i tanti cani ospitati nella vicina Villa Andreina che, stando ad una prima valutazione, non avrebbero subito danni. Solo tanto spavento. Sul posto anche i volontari comunali di Muratella. La struttura, che presenta un canile comunale, una clinica veterinaria e una parte privata con pensione per cani, ospita circa 70 quadrupedi. Ancora da determinare le cause delle fiamme. La clinica veterinaria la domenica è chiusa e nessuna persona si trovava all'interno.

Il video di Massimiliano Maiorana