Incendio all'alba: brucia l'isola ecologica Ama, indagini in corso

Incendio alba all'isola ecologia Ama di Acilia. Alle 5 del mattino di oggi 17 settembre le fiamme hanno bruciato e distrutto cinque continitori dell'area tra via Domenico Morelli e via Macchia Saponara. Sul posto squadre del Comando di Roma dei Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato.

Il personale dei Vigili del Fuoco di via Celli, prontamente intervenuto, ha delimitato il propagarsi delle fiamme presso altri contenitori ma i danni sono stati significativi.

Non ci sono persone ferite o intossicate. Sul posto l'Autorità competente per gli accertamenti del caso e l'acquisizione delle immagini del sistema di video sorveglianza. Non è esclusa nessuna ipotesi al momento.

La struttura, sorta su una già preesistente e inaugurata nel 2010, è ampia circa 1800 metri quadri, ed è completamente accessibile dagli utenti con auto proprie e possibilità di parcheggiare in prossimità dei contenitori portarifiuti. All'ingresso del centro sono presenti un box di controllo per gli operatori AMA e bagni pubblici.