Incendio al secondo piano, appartamento distrutto: evacuata una palazzina

Incendio nella mattinata del 12 dicembre in via Padre Perilli, all'altezza del civico 62, nella zona di Acilia a pochi chilometri dal quartiere residenziale dell'Axa. Le fiamme sono scoppiate al secondo piano di una palazzina, per cause ancora da appurare. Sul posto i vigili del fuoco con l'autoscala e l'autobotte.

Il personale dei pompieri prontamente intervenuto ha provveduto allo spegnimento dell'incendio dell'appartamento andava distrutto dalle fiamme. L'edificio è stato evacuato fino al termine dell'intervento.

Non ci sono persone ferite o intossicate. Al momento l'appartamento è stato reso inagibile per il fumo e il calore sprigionato dell'incendio. Sul posto anche gli agenti del Reparto Volanti della polizia di Stato.